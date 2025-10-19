"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в самом результативном матче сезона

Команды забросили на двоих 15 шайб

ТАСС, 19 октября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 9:6 одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Владимир Ткачев (6), Алексей Маклюков (9), Егор Коробкин (17), Артем Минулин (19), Дерек Барак (24), Егор Яковлев (27), Дмитрий Силантьев (29) и Роман Канцеров (44). В составе проигравших голы забили Андрей Белозеров (13), Матвей Надворный (31), Герман Точилкин (44, 47), Булат Шафигуллин (49) и Илья Пастухов (60). Ткачев впервые отличился за "Металлург" после перехода, он подписал контракт в июле. В 17 играх сезона на его счету также 19 результативных передач.

Матч между "Металлургом" и "Нефтехимиком" стал самым результативным в нынешнем сезоне КХЛ. Прежний рекорд был установлен в игре "Авангард" - "Трактор" (8:5). Игра между омским и челябинским клубами прошла 14 октября.

"Металлург" впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в одном матче. До этого команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре. "Металлург" и "Нефтехимик" обновили клубные рекорды результативных матчей в турнире. В предыдущих рекордных играх клубов было заброшено по 13 шайб.

Встреча "Металлурга" и "Нефтехимика" стала четвертой в истории КХЛ, в которой было заброшено как минимум 15 шайб. Столько же на двоих забили московские "Спартак" и "Динамо" (8:7 ОТ) в декабре 2023 года, а также подмосковный "Витязь" и минское "Динамо" (9:6) в октябре 2016 года. Рекорд был установлен во встрече казахстанского "Барыса" и "Витязя" (11:6), которая прошла в январе 2009 года.

"Металлург" возглавляет общую таблицу КХЛ с 28 очками после 17 матчей. "Нефтехимик" занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 19 очков по итогам 18 игр. В следующем матче "Металлург" сыграет в гостях против новосибирской "Сибири" 21 октября. "Нефтехимик" 23 октября вновь сыграет с "Металлургом", но уже на своем льду.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 17 9 1 1 1 1 0 4 55-35 24 2 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 3 "Северсталь" 16 9 0 1 0 0 0 6 45-35 20 4 "Торпедо" 18 6 3 0 0 1 0 8 46-51 19 5 "Динамо" Мн 15 6 1 1 1 2 0 4 45-35 19 6 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 7 "Динамо" М 15 3 1 5 1 0 0 5 44-43 19 8 ЦСКА 16 7 0 0 2 0 0 7 42-45 16 9 СКА 16 5 1 0 1 3 0 6 42-45 16 10 "Лада" 16 4 0 0 1 1 0 10 30-62 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10