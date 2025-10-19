"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в самом результативном матче сезона
ТАСС, 19 октября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 9:6 одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У победителей шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Владимир Ткачев (6), Алексей Маклюков (9), Егор Коробкин (17), Артем Минулин (19), Дерек Барак (24), Егор Яковлев (27), Дмитрий Силантьев (29) и Роман Канцеров (44). В составе проигравших голы забили Андрей Белозеров (13), Матвей Надворный (31), Герман Точилкин (44, 47), Булат Шафигуллин (49) и Илья Пастухов (60). Ткачев впервые отличился за "Металлург" после перехода, он подписал контракт в июле. В 17 играх сезона на его счету также 19 результативных передач.
Матч между "Металлургом" и "Нефтехимиком" стал самым результативным в нынешнем сезоне КХЛ. Прежний рекорд был установлен в игре "Авангард" - "Трактор" (8:5). Игра между омским и челябинским клубами прошла 14 октября.
"Металлург" впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в одном матче. До этого команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре. "Металлург" и "Нефтехимик" обновили клубные рекорды результативных матчей в турнире. В предыдущих рекордных играх клубов было заброшено по 13 шайб.
Встреча "Металлурга" и "Нефтехимика" стала четвертой в истории КХЛ, в которой было заброшено как минимум 15 шайб. Столько же на двоих забили московские "Спартак" и "Динамо" (8:7 ОТ) в декабре 2023 года, а также подмосковный "Витязь" и минское "Динамо" (9:6) в октябре 2016 года. Рекорд был установлен во встрече казахстанского "Барыса" и "Витязя" (11:6), которая прошла в январе 2009 года.
"Металлург" возглавляет общую таблицу КХЛ с 28 очками после 17 матчей. "Нефтехимик" занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 19 очков по итогам 18 игр. В следующем матче "Металлург" сыграет в гостях против новосибирской "Сибири" 21 октября. "Нефтехимик" 23 октября вновь сыграет с "Металлургом", но уже на своем льду.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|17
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|55-35
|24
|2
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|3
|"Северсталь"
|16
|9
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|45-35
|20
|4
|"Торпедо"
|18
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|46-51
|19
|5
|"Динамо" Мн
|15
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|4
|45-35
|19
|6
|"Спартак"
|16
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|49-49
|19
|7
|"Динамо" М
|15
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|5
|44-43
|19
|8
|ЦСКА
|16
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|42-45
|16
|9
|СКА
|16
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|6
|42-45
|16
|10
|"Лада"
|16
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|10
|30-62
|10
|11
|"Сочи"
|14
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|30-43
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|17
|11
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|72-47
|28
|2
|"Авангард"
|17
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|63-46
|24
|3
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|4
|"Ак Барс"
|17
|10
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|49-45
|23
|5
|"Трактор"
|17
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|50-55
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|13
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|35-34
|15
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|15
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|32-49
|8