Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в самом результативном матче сезона

Команды забросили на двоих 15 шайб
Редакция сайта ТАСС
13:59
обновлено 14:19
© Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 19 октября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 9:6 одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Владимир Ткачев (6), Алексей Маклюков (9), Егор Коробкин (17), Артем Минулин (19), Дерек Барак (24), Егор Яковлев (27), Дмитрий Силантьев (29) и Роман Канцеров (44). В составе проигравших голы забили Андрей Белозеров (13), Матвей Надворный (31), Герман Точилкин (44, 47), Булат Шафигуллин (49) и Илья Пастухов (60). Ткачев впервые отличился за "Металлург" после перехода, он подписал контракт в июле. В 17 играх сезона на его счету также 19 результативных передач.

Матч между "Металлургом" и "Нефтехимиком" стал самым результативным в нынешнем сезоне КХЛ. Прежний рекорд был установлен в игре "Авангард" - "Трактор" (8:5). Игра между омским и челябинским клубами прошла 14 октября.

"Металлург" впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в одном матче. До этого команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре. "Металлург" и "Нефтехимик" обновили клубные рекорды результативных матчей в турнире. В предыдущих рекордных играх клубов было заброшено по 13 шайб.

Встреча "Металлурга" и "Нефтехимика" стала четвертой в истории КХЛ, в которой было заброшено как минимум 15 шайб. Столько же на двоих забили московские "Спартак" и "Динамо" (8:7 ОТ) в декабре 2023 года, а также подмосковный "Витязь" и минское "Динамо" (9:6) в октябре 2016 года. Рекорд был установлен во встрече казахстанского "Барыса" и "Витязя" (11:6), которая прошла в январе 2009 года.

"Металлург" возглавляет общую таблицу КХЛ с 28 очками после 17 матчей. "Нефтехимик" занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 19 очков по итогам 18 игр. В следующем матче "Металлург" сыграет в гостях против новосибирской "Сибири" 21 октября. "Нефтехимик" 23 октября вновь сыграет с "Металлургом", но уже на своем льду.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"17911110455-3524
2"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
3"Северсталь"16901000645-3520
4"Торпедо"18630010846-5119
5"Динамо" Мн15611120445-3519
6"Спартак"16602120549-4919
7"Динамо" М15315100544-4319
8ЦСКА16700200742-4516
9СКА16510130642-4516
10"Лада"164001101030-6210
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"171111110272-4728
2"Авангард"17921000563-4624
3"Автомобилист"19821020654-4324
4"Ак Барс"171001100549-4523
5"Трактор"17620220550-5520
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"152101101032-498

  

КХЛ