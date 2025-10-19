Каливод назвал тяжелой победу Даниила Медведева на турнире в Алма-Ате

В финале соревнования российский теннисист обыграл француза Корентена Муте

Даниил Медведев © AP Photo/ Andy Wong

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Победа на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате далась тяжело россиянину Даниилу Медведеву из-за простуды. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

В воскресенье Медведев обыграл француза Корентена Муте в финале соревнования. Медведев выиграл турнир ATP впервые с 2023 года.

"Я думаю, что это очень хорошее начало возвращения. Финальная игра была классная, но турнир Даня провел тяжело из-за простуды. Сегодня он не проявлял лишних эмоций, не раздражался, когда, например, француз с руки подавал", - сказал Каливод.

"Француз непростой был, он играл крайне разнообразно. Он левша, хорошо менял вращения и читал игру Медведева. Хорошо, что Даня сегодня выиграл, пусть это небольшой турнир, но титул есть титул", - сказал Каливод.

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Победителем соревнования в 2024 году стал россиянин Карен Хачанов.