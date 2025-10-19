Бывший футболист "Алании" и "Реала" Дренте перенес инсульт

Нидерландец выступал за владикавказский клуб в 2013 году

ГААГА, 19 октября. /ТАСС/. Бывший футболист испанского "Реала" и владикавказской "Алании" нидерландец Ройстон Дренте перенес инсульт. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба "Де Ребеллен", за который выступают бывшие профессиональные футболисты.

"В пятницу Ройстон Дренте перенес инсульт. В настоящее время он получает надлежащую медицинскую помощь и находится в надежных руках. Команда и все, кто принимал участие в его лечении, надеются на его скорейшее выздоровление. Семья Ройстона просит о покое в это время, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку и возможность для восстановления", - говорится в заявлении клуба.

Дренте 38 лет, в 2013 году он выступал за "Аланию", в составе которой провел шесть матчей и забил три гола. С 2007 по 2012 год он играл за "Реал", в составе которого стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании. Также он был футболистом нидерландских "Фейенорда" и "Спарты", английских "Эвертона" и "Рединга". В составе сборной Нидерландов среди игроков до 21 года он стал победителем чемпионата Европы 2007 года.