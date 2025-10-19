Клуб Миранчука "Атланта" уволил главного тренера Дейлу

Команда заняла 14-е место в своей конференции в регулярном чемпионате и не сумела выйти в плей-офф

Ронни Дейла © Kevin C. Cox/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американский футбольный клуб "Атланта", за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, отправил в отставку норвежца Ронни Дейлу с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба "Атланты".

"Очевидно, что в этом сезоне мы не достигли своего уровня игры, и вместе с руководством мы решили, что в интересах "Атланты" направить команду в другом направлении. В конечном счете мы обязаны предоставить нашим болельщикам гораздо более качественную игру на поле и намерены это сделать в ближайшее время", - заявил генеральный директор и президент "Атланты" Гарт Лагервей.

В ночь на воскресенье завершился регулярный чемпионат Главной футбольной лиги (MLS), по итогам которого "Атланта" заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. В прошлом сезоне команда дошла до четвертьфинала. Миранчук в регулярном чемпионате MLS в 33 матчах забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

Дейле 50 лет, он возглавлял "Атланту" с 2024 года. Ранее он был главным тренером норвежских "Стрёмсгодсета" и "Волеренги", шотландского "Селтика", бельгийских "Стандарда" и "Брюгге".