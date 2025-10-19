Marca: "Спартак" ведет работу над назначением Гарсии главным тренером

В данный момент красно-белых возглавляет Деян Станкович

Луис Гарсия © Eric Alonso/ Getty Images

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Испанец Луис Гарсия может сменить серба Деяна Станковича на посту главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщила газета Marca.

По информации источника, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао уже некоторое время ведет работу над заключением соглашения с испанским тренером. Отмечается, что Гарсия, который на данный момент находится без работы, не будет против возглавить московскую команду.

Гарсии 52 года, его последним клубом был испанский "Алавес", который он покинул в декабре 2024 года. О его назначении было объявлено в мае 2022 года. В сезоне-2022/23 "Алавес" под его руководством занял четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Испании и заслужил повышение в классе благодаря победе в переходных матчах. В следующем сезоне клуб финишировал 10-м в элите испанского футбола.

По ходу тренерской карьеры Гарсия работал в ряде испанских клубов, среди которых "Вильярреал", "Леванте", "Хетафе", "Эльче" и "Мальорка". Специалист помог "Леванте" (2009) и "Мальорке" (2021) выйти в элитный дивизион национального первенства.

13 октября портал TPK News сообщил, что Станкович является фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Сербии. Он возглавляет "Спартак" с начала сезона-2024/25. Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками по итогам 12 туров. Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что руководство "Спартака" приняло решение оставить Станковича в должности главного тренера команды по итогам заседания совета директоров, которое прошло 6 октября.