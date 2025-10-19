Футболист Захарян принял участие в третьем матче в сезоне

До этого в последний раз он выходил на поле месяц назад

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на поле в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу против "Сельты".

Россиянин не отметился результативными действиями. Полузащитник провел третий матч в текущем сезоне, до этого в последний раз он выходил на поле 19 сентября в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (1:3).

Встреча прошла на домашней арене "Сельты" и завершилась вничью - 1:1. В составе победителей гол забил Пабло Дуран (20-я минута). У "Реал Сосьедад" отличился Карлос Солер (90). В добавленное к первому тайму время защитник "Сельты" Карл Старфельт получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Сельта" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, команда набрала 7 очков. "Реал Сосьедад" находится на 18-й строчке турнирной таблицы с 6 очками. В следующем туре "Сельта" на выезде встретится с "Осасуной" 26 октября, "Реал Сосьедад" 24 октября примет "Севилью".