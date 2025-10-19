"Манчестер Юнайтед" впервые с 2016 года обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев

Игроки "Манчестер Юнайтед" © Michael Regan/ Getty Images

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 победил "Ливерпуль" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

В составе победителей забитыми мячами отметились Брайан Мбемо (2-я минута) и Гарри Магуайр (84). У проигравших отличился Коди Гакпо (78).

"Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. До этого команда дважды проиграла в чемпионате Англии, уступив "Кристал Пэлас" (1:2) и "Челси" (1:2), а также оказалась слабее турецкого "Галатасарая" в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

"Манчестер Юнайтед" прервал серию без побед над "Ливерпулем" на "Энфилде", которая составляла 10 игр. В последний раз команда смогла победить соперника на выезде 17 января 2016 года в матче чемпионата Англии (2:1). После этого "Ливерпуль" на своем стадионе пять раз одолел "Манчестер Юнайтед", еще пять игр завершились вничью.

"Ливерпуль" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Манчестер Юнайтед" - 9-е. На счету команд 15 и 13 очков соответственно. В следующем туре "Ливерпуль" 25 октября сыграет в гостях против "Брентфорда", "Манчестер Юнайтед" в тот же день примет "Брайтон". Также на следующей неделе "Ливерпуль" на выезде сыграет с германским "Айнтрахтом" в Лиге чемпионов, встреча пройдет 22 октября.