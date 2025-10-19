"Шанхай" подписал контракт с бывшим игроком ряда клубов НХЛ канадцем Харпуром

Соглашение с защитником рассчитано до конца нынешнего сезона

Редакция сайта ТАСС

Бен Харпур © AP Photo/ Frank Franklin II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Канадский защитник Бен Харпур перешел в китайский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.

Харпуру 30 лет, он был выбран под общим 108-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Оттава" в 2013 году. По ходу карьеры защитник также выступал в североамериканской лиге за "Нэшвилл" и "Нью-Йорк Рейнджерс". В НХЛ канадец провел 212 матчей и набрал 24 очка (2 гола + 22 результативные передачи).

"Шанхай" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 21 очко по итогам 15 матчей. Домашние матчи клуб в этом сезоне проводит в Санкт-Петербурге.