Сборная Санкт-Петербурга выиграла командный чемпионат России по дзюдо

В финале команда со счетом 8:4 победила сборную Приволжского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Сборная Санкт-Петербурга стала победителем командного турнира чемпионата России по дзюдо. Соревнования прошли в Екатеринбурге.

В финале, прошедшем в воскресенье, команда со счетом 8:4 победила сборную Приволжского федерального округа.

"Мало времени провел на татами: после чемпионата мира был четырехмесячный перерыв, и, конечно, хотелось бы побороться побольше. В прошлом году мы победили, поэтому к данному чемпионату подходили в роли фаворитов. Видел, что ребята нервничали, переживали, где-то старался пошутить за кулисами, как-то раззадорить их, чтобы меньше волновались, ушел мандраж, и, к счастью, все это в совокупности привело к золотой медали. Партнеры назвали меня капитаном, поэтому я взял на себя такую ответственность. Надеюсь, они остались довольны: как я их настраивал, подбадривал. Команда с золотой наградой, и я действительно счастлив", - сказал чемпион мира 2023 года Арман Адамян, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Федерации дзюдо России.

Соревнования в индивидуальном зачете завершились в субботу. Победителями стали Сабина Гилязова (весовая категория до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Тамара Лищенко (до 70 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг), Мария Иванова (свыше 78 кг), Анзор Гогов (до 60 кг), Иван Черных (до 66 кг), Нурмагомед Джамалов (до 73 кг), Курбан Кудиев (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Нияз Билалов (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг),.