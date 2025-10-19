Российские паралимпийцы завоевали 14 медалей на ЧМ по пауэрлифтингу

Россияне впервые с 2019 года выступали с национальными флагом и гимном

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы завоевали 14 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу, на котором выступали с национальными флагом и гимном впервые с 2019 года. Соревнования прошли в Каире.

Российские спортсмены завоевали четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград и заняли шестое место в медальном зачете. Первое место заняла команда Китая (13 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды), вторыми стали египтяне (11-7-5), третьими - нигерийцы (8-7-5).

Чемпионат мира проходил в Каире с 11 по 18 октября. В состав сборной России вошли 24 спортсмена. В предыдущий раз российские паралимпийцы выступали с национальным флагом и гимном на мировом первенстве по пауэрлифтингу в 2019 году.