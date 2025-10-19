"Вашингтон" проиграл "Ванкуверу" в матче НХЛ. Овечкин не набрал очков

Канадская команда одержала победу со счетом 4:3

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. "Вашингтон" со счетом 3:4 уступил "Ванкуверу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Ванкувера" голы забили Элиас Петтерссон (1-я минута), Тайлер Майерс (18), Кифер Шервуд (18) и Теодор Блюгер (25). В составе "Вашингтона" отличились Райан Леонард (34), Джейкоб Чикран (50) и Джон Карлсон (58). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

"Ванкувер" прервал победную серию "Вашингтона", которая составляла четыре матча. До этого столичная команда потерпела лишь одно поражение в нынешнем сезоне НХЛ - в стартовой игре регулярного чемпионата с "Бостоном" (1:3).

"Вашингтон" занимает 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 8 очков в 6 матчах. "Ванкувер" идет 3-м в Тихоокеанском дивизионе с 8 очками после 6 игр. В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 22 октября по московскому времени примет "Сиэтл", "Ванкувер" в этот же день сыграет в гостях против "Питтсбурга".