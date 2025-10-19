В Москве прошел чемпионат России по секвею

Соревнования прошли в рамках международного турнира по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Чемпионат России по секвею прошел в рамках международного турнира по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Было представлено 17 номеров под музыку из известных кинофильмов. Победителями в европейской программе стали Валерия Криворчук и Егор Синельников, выступавшие в образах героев лент с участием Чарли Чаплина. Первое место в латиноамериканской программе заняли Алина Агеева и Олег Чжен, показавшие номер под музыку из фильма о Чингисхане.

Старт соревнованиям дала глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. "Секвей - самая зрелищная дисциплина в танцевальном спорте. Сегодня вы увидите не выступления, а короткометражные фильмы, которые призваны раскрыть мастерство спортсменов, подарить вам незабываемые ощущения. Мы надеемся, что этот чемпионат пройдет в условиях честной бескомпромиссной борьбы во славу спорта и нашей страны", - сказала она.

В беседе с ТАСС Криворчук и Синельникова рассказали об особенностях турнира по секвею, а также о выборе образа. "У нас бывают разные танцы, может быть вальс, танго, quick step, плюс образы добавляются. В этом виде все больше пар участвуют, и с каждым годом он получает все большее развитие", - сказала Криворчук.

"Я очень рад, что мы победили, эмоции невероятные, - отметил Синельников. - Выбрать образ было очень сложно. В один момент наш режиссер-постановщик Валерия Толмачева предложила нам Чарли Чаплина, и он нам подошел".

Соревнования Russian Open DanceSport Championships завершатся 26 октября. В их программу войдут Кубок мира среди любителей и профессионалов, международные соревнования в младших возрастных группах, всероссийские соревнования в европейской программе, латиноамериканской программе и двоеборье, всероссийские соревнования среди студентов, всероссийское физкультурное мероприятие по танцевальному спорту среди пар Pro-Am, "американ смус". Ожидается участие более 3 тыс. танцевальных дуэтов из 70 субъектов России, а также 30 стран мира.