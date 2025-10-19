Матч чемпионата Израиля по футболу в Тель-Авиве отменили из-за пиротехники

Болельщики перед матчем между "Хапоэлем" и "Маккаби" выбросили на поле дымовые шашки, из-за действий фанатов пострадало несколько человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Матч седьмого тура чемпионата Израиля по футболу между клубами из Тель-Авива "Хапоэль" и "Маккаби" отменен из-за поведения болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба "Маккаби".

Перед началом игры, по информации портала Ynet, болельщики выбросили на поле дымовые шашки и пиротехнику, что ухудшило видимость на поле. После этого представители обеих команд ушли в раздевалки. Позднее полиция приняла решение не проводить игру.

Из-за этих действий болельщиков пострадали 3 представителя правоохранительных органов и 12 гражданских лиц. Уточняется, что полиция задержала больше десятка человек за нарушение общественного порядка.

"Маккаби" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Израиля с 14 очками. "Хапоэль" идет 3-м, набрав 13 очков.

16 октября стало известно о запрете болельщикам "Маккаби" из Тель-Авива посетить гостевой матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы против английской "Астон Виллы". Игра запланирована на 6 ноября.