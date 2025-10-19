Ферстаппен выиграл Гран-при США "Формулы-1"

Второе место занял Ландо Норрис, третье - Шарль Леклер

Болид Макса Ферстаппена © Rudy Carezzevoli/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при США. Соревнования проходили в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Ландо Норрис, представляющий "Макларен". Третьим финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

Ферстаппен одержал пятую победу в сезоне. По этому показателю он сравнялся с Норрисом. Больше них побеждал только австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри (семь раз). Также в 2025 году победителем гонки дважды становился британец Джордж Расселл, который выступает за "Мерседес".

Пиастри возглавляет зачет пилотов с 364 очками. В тройку лидеров входят Норрис (332) и Ферстаппен (306). В Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (678), команда ранее досрочно завоевала трофей. Следом идут "Мерседес" (341), "Феррари" (334) и "Ред Булл" (331).

Следующий этап пройдет с 24 по 26 октября в Мексике.