"Эдмонтон" проиграл "Детройту" в НХЛ. Подколзин отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:2

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин © IMAGN IMAGES via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. "Детройт" дома со счетом 4:2 обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Ларкин (29-я, 38-я минуты) и Эммитт Финни (32, 59). У "Эдмонтона" отличились Ноа Филп (33) и Леон Драйзайтль (48). Финни, проводящий дебютный сезон в НХЛ, забросил первые шайбы в лиге. Также канадский форвард отметился двумя голевыми передачами в шести играх.

Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин отдал результативную передачу, которая стала для него второй в текущем сезоне. Матч с "Детройтом" стал для россиянина 225-м в НХЛ.

"Детройт" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 10 очками после 6 игр. "Эдмонтон" идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 5 очками после 6 встреч. В следующем матче "Детройт" в ночь на 23 октября по московскому времени на выезде сыграет с "Баффало", "Эдмонтон" в ночь на 22 октября проведет гостевой матч с "Оттавой".