Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

В финале марокканцы победили команду Аргентины со счетом 2:0

Футболисты сборной Марокко © AP Photo/ Andre Penner

ТАСС, 20 октября. Сборная Марокко со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир прошел в Чили.

Оба гола забил Яссин Забири (12-я и 29-я минуты).

Бронзовые медали завоевала сборная Колумбии, которая в матче за третье место обыграла команду Франции (1:0).

Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Рекордсменами по количеству побед являются аргентинцы, выигравшие турнир шесть раз. В 2023 году титул завоевала сборная Уругвая.

Сборная России отстранена от международных соревнований. В 1977 году чемпионом мира среди молодежных сборных стала команда СССР.