ФИФА может изменить правило офсайда к чемпионату мира 2026 года

Ранее французский тренер Арсен Венгер выдвинул предложение по изменению правила

© Photo by Catherine Ivill/ Getty Images

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правило определения офсайда к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает испанская радиостанция Cardena SER.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем у двух защищающихся футболистов, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или до нее, то игрок не находится в офсайде.

Отмечается, что вопрос об изменении правила будет выставлен на голосование после рассмотрения членами Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Голосование ожидается 1 марта 2026 года.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.