Мирра Андреева опустилась на девятое место в рейтинге WTA

Екатерина Александрова сохранила 10-ю строчку

Мирра Андреева © Photo by Wang He/ Getty Images

ТАСС, 20 октября. Первая ракетка России Мирра Андреева переместилась с 6-го на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга представлена пресс-службой WTA.

На прошлой неделе Андреева проиграла китаянке Чжу Линь в матче второго круга турнира в китайском Нинбо. Россиянка потерпела третье поражение подряд. В активе Андреевой стало 4 319 очков. Финалистка соревнований в Нинбо россиянка Екатерина Александрова сохранила 10-ю строчку в мировом рейтинге (3 375 очков).

Лидером рейтинга остается представительница Белоруссии Арина Соболенко (10 390 очков). В десятку также входят Ига Свёнтек из Польши (8 703), американки Коко Гауфф (7 863), Аманда Анисимова (5 914), Джессика Пегула (5 183), итальянка Жасмин Паолини (4 525), представительница Казахстана Елена Рыбакина (4 505) и американка Мэдисон Киз (4 395).

В первую сотню рейтинга из россиянок также входят Людмила Самсонова (18-е место), Диана Шнайдер (19), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (38), Анастасия Павлюченкова (51), Анастасия Потапова (52), Полина Кудерметова (75), Анастасия Захарова (84) и Анна Блинкова (87).