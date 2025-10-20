Реклама на ТАСС
РУСАДА в сентябре проверило на допинг фигуристов Семененко и Нарижного

Спортсмены прошли проверку во второй раз в 2025 году
05:32

Евгений Семененко

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре протестировало двух отечественных фигуристов. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В первый месяц осени РУСАДА проверило по второму разу в 2025 году Девида Нарижного и Евгения Семененко.

В августе были проверены на допинг Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Дмитрий Козловский и Глеб Лутфуллин. Для всех фигуристов это было третье тестирование со стороны РУСАДА с начала 2025 года.

Всего Российское антидопинговое агентство за девять месяцев 2025 года проверило на допинг 67 отечественных фигуристов. 

