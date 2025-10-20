19-летний вратарь "Динамо" Расулов оценил дебютный матч в РПЛ

Бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" со счетом 2:2

Вратарь "Динамо" Курбан Расулов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Курбан Расулов получил двоякие впечатления от дебюта в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за отсутствия победы команды. Об этом Расулов рассказал ТАСС.

В воскресенье "Динамо" дома сыграло вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 2:2 в матче 12-го тура РПЛ. Расулов вышел в стартовом составе. Вратарь в этом сезоне сыграл три матча за бело-голубых в Фонбет - Кубке России "на ноль".

"Эмоции от дебюта в РПЛ двоякие, рад, что дебютировал, но хотелось выиграть, мы могли это сделать, к сожалению, не получилось. Допускаем одни и те же глупые ошибки из игры в игру, нужно что-то с этим делать, - сказал Расулов. - Я узнал, что дебютирую в начале недели, во вторник-среду мне об этом сказали. Поэтому понимал и знал, что буду играть. В Кубке России я не пропускал, а здесь пропустил, значит, наверное, есть отличия. Думаю, что важность турнира выше, здесь нужно выигрывать каждый матч, в кубке часто ротируют состав, в чемпионате играет основной состав".

Расулов является воспитанником "Динамо".