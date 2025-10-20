Александру Емельяненко не потребуется еще одна операция на позвоночник

Российский боец прошел полное обследование в больнице

Александр Емельяненко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российскому бойцу Александру Емельяненко больше не потребуется операций на позвоночник. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

Ранее стало известно, что Емельяненко провел несколько дней в больнице на процедурах.

"Александру провели полное обследование, - сказал Шанхоев. - Ему не потребуется операция. Необходимо полностью завершить реабилитацию. Он ходит сейчас, но ему необходимо закачивать организм".

Емельяненко весной перенес операцию на позвоночнике. Боец рассказывал, что из-за проблем со спиной он потерял возможность ходить.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.