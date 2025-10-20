Команду "Ред Булл" оштрафовали на €50 тыс. по итогам Гран-при США

Сотрудник команды нарушил правила, выйдя в закрытую зону после начала прогревочного круга

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Команда "Ред Булл" оштрафована на €50 тыс. из-за своего сотрудника, который вышел в закрытую зону у второй стартовой позиции после начала прогревочного круга гонки 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1"- Гран-при США. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

На заседании судей сотрудник команды рассказал, что не заметил обращений маршалов в свой адрес. "Ред Булл" назначен штраф в €50 тыс., половина этой суммы условна для предотвращения подобных случаев.

Победителем Гран при США стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал британец Ландо Норрис ("Макларен"), третьим - представитель Монако Шарль Леклер ("Феррари").

Следующий этап пройдет с 24 по 26 октября в Мексике.