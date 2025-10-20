Калинская вышла во второй круг теннисного турнира в Токио

Россиянка победила в двух сетах Сюзан Ламенс из Нидерландов

Анна Калинская © Emmanuel Wong/ Getty Images

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки, выступающей без номера посева. Ламенс попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Во втором круге Калинская сыграет с победительницей встречи между своей соотечественницей Дианой Шнайдер (7) и украинкой Даяной Ястремской.

Калинской 26 лет, она занимает 38-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Ламенс 26 лет, она является 86-й ракеткой мира. На счету спортсменки один титул под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 26 октября. Действующей победительницей турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.