Англичанин Поттер стал главным тренером сборной Швеции по футболу

Он является вторым иностранным специалистом в истории команды

Грэм Поттер © Justin Setterfield/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Англичанин Грэм Поттер назначен новым главным тренером сборной Швеции по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года. Сборная Швеции набрала 1 очко после четырех туров и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы В отборочного турнира. Шведская команда заняла 1-е место в дивизионе С Лиги наций и в случае непопадания в число двух лучших сборных в отборочной группе сохраняет шансы сыграть в стыковых матчах. Отмечается, что контракт Поттера будет продлен автоматически в случае попадания на чемпионат мира.

После домашнего поражения от команды Косова (0:1) 14 октября с поста главного тренера был уволен датчанин Йон Даль Томассон. Он был первым иностранным специалистом в истории сборной Швеции.

Поттер начинал тренерскую карьеру в шведском "Эстерсунде", где работал с 2011 по 2018 год. В 2017 году привел команду к победе в кубке страны. Последним местом работы специалиста был английский "Вест Хэм", из которого он был уволен 24 дня назад. Также тренер работал в английских "Челси", "Брайтоне" и валлийском "Суонси", который выступает в чемпионате Англии.