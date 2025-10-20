Власти Казахстана могут продать частным инвесторам четыре клуба премьер-лиги

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорения приватизации футбольных клубов

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов © Александр Миридонов/ ТАСС

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Казахстана намерено продать частным инвесторам четыре футбольных клуба, которые выступают в премьер-лиге: астанинский "Женис", петропавлоский "Кызылжар", "Елимай" из Семея и "Кайсар" из Кызылорды. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

По его словам, также рассматривается приватизация клубов "Тараз" из одноименного города в Жамбылской области и "Иртыш" из Павлодара, которые выступают в первой лиге. "В рамках этой работы [по приватизации] АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (Сергей Кан) рассматривает возможность приобретения футбольного клуба "Кызылжар", Kaspi Group (Михаил Ломтадзе) намерен приобрести футбольный клуб "Женис" и построить футбольную инфраструктуру в городе Астана. Потенциальный инвестор из Кызылорды Tau Group Ltd (Ислам Козбаков) планирует приобрести футбольный клуб "Кайсар", - говорится в ответе премьера на запрос депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, опубликованном в базе законодательного органа.

По словам Бектенова, также "были проведены встречи с инвесторами, заинтересованными в приобретении футбольных клубов "Тараз", "Елимай" и "Иртыш". Кроме того, для ФК "Шахтер" из первой лиги финансовая компания Freedom Finance может построить стадион.

В марте в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщали, что в стране планируют выставить на приватизацию более 460 предприятий, в том числе ряд футбольных клубов, их названия не уточнялись. В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорения приватизации футбольных клубов, указав на то, что профессиональный спорт нужно рассматривать как бизнес-индустрию. В этом году в стране также запретили платить зарплаты спортивным легионерам за счет бюджетных средств и из фондов предприятий, связанных с государством.