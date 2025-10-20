Реклама на ТАСС
КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков "Спартака" в адрес судьи

Они скандировали оскорбительные выражения во время матча РПЛ с "Ростовом"
08:33

Главный арбитр матча "Спартак" - "Ростов" Павел Кукуян

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками московского "Спартака" в адрес судьи матча 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу "Спартак" дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

"Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи. Также рассмотрим неподобающее поведение "Ростова", предупреждение шести футболистов и одного официального лица клуба", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится 23 октября. 

