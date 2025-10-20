Пегов назвал большой победой решение трибунала IBSF в отношении россиян

Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о признании незаконным запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях является большой победой. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

"Да, трибунал отменил решение, это большая наша победа. Она произошла благодаря поддержке Олимпийского комитета России и лично министра спорта Михаила Владимировича Дегтярева. Спортсмены как готовились, так и готовятся. Сегодня мы будем взаимодействовать с IBSF по тому, какие дальнейшие шаги нам предстоят", - отметил Пегов.

"За сегодня будет выработана дорожная карта. Работаем дальше, победа есть, первый шаг, дальше двигаемся, чтобы наши ребята выступили", - добавил он.

12 сентября в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26. Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине.