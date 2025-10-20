Пегов оценил шансы российских бобслеистов отобраться на Олимпиаду

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены должны иметь шансы отобраться на Олимпийские игры 2026 года через сохраненные квоты, но нужно дождаться решения Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Ранее апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

"Остаются ли шансы отобраться на Олимпиаду? Конечно, мы должны успеть отобраться, если что. Но дело в том, что по уставу IBSF мы не участвовали два года. Если сборная не участвует больше двух лет в Кубках мира и Европы, то тогда квота сгорает, - сказал Пегов. - Но если страна сама не участвует, а мы были отстранены. Так что де-юре наши квоты должны быть сохранены. Но пока не знаю, как будет все происходить".

"Мы можем с вами думать об этом, но решение остается за международной федерацией. Наше видение такое, что квоты должны были сохраниться, потому что мы были незаконно отстранены. А как будет на самом деле - посмотрим, в ближайшие дни будет понятно", - добавил Пегов.

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают квоты от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.