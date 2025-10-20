Московское "Динамо" обменяло в "Салават Юлаев" хоккеиста Броссо

Взамен бело-голубые получили денежную компенсацию

Редакция сайта ТАСС

Девин Броссо © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 20 октября. Московский хоккейный клуб "Динамо" обменял канадского нападающего Девина Броссо в уфимский "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Взамен "Динамо" получило денежную компенсацию.

Броссо 30 лет, в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 172 матча, набрав 81 (54 + 27) очко по системе "гол + пас". Хоккеист подписал однолетний контракт с "Динамо" летом. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 1 результативный пас.

"Салават Юлаев" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 8 очков после 15 встреч. Следующий матч команда проведет дома с челябинским "Трактором" 21 октября.