Московское "Динамо" обменяло в "Салават Юлаев" хоккеиста Броссо
Редакция сайта ТАСС
09:29
ТАСС, 20 октября. Московский хоккейный клуб "Динамо" обменял канадского нападающего Девина Броссо в уфимский "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Взамен "Динамо" получило денежную компенсацию.
Броссо 30 лет, в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 172 матча, набрав 81 (54 + 27) очко по системе "гол + пас". Хоккеист подписал однолетний контракт с "Динамо" летом. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 1 результативный пас.
"Салават Юлаев" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 8 очков после 15 встреч. Следующий матч команда проведет дома с челябинским "Трактором" 21 октября.