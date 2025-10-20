Журова считает, что российских бобслеистов должны допустить к турнирам

Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях

Редакция сайта ТАСС

Депутат Госдумы Светлана Журова © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российских бобслеистов должны допустить в нейтральном статусе к международным соревнованиям после признания незаконным их отстранения. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

"Я раньше знала, что несколько федераций подали в суд и иные апелляционные органы, - сказала Журова. - И трибунал в данном в случае согласился с незаконностью запрета. По идее, теперь бобслеистов должны допустить в нейтральном статусе. Но негатив и прессинг со стороны европейских стран и Украины в отношении российских спортсменов продолжатся, они будут и дальше вставлять палки в колеса. Поэтому нужно смотреть, как будет реализовываться это решение".

12 сентября в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.