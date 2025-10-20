18-летний сенегальский футболист найден мертвым после похищения

Игрока обнаружили мертвым в Гане

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

ТАСС, 20 октября. Сенегальский футболист Шейк Туре найден мертвым в Гане после похищения преступной группой. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

Отмечается, что 18-летний игрок стал жертвой мошенничества и вымогательства. По информации источника, преступники пообещали игроку пройти просмотр в одном из профессиональных клубов. Предположительно, у семьи похищенного футболиста потребовали крупную сумму денег за его освобождение.

Власти Ганы в настоящее время продолжают устанавливать точную причину смерти.