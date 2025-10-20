Кафельников не верит, что Даниил Медведев выиграет турнир Большого шлема

По мнению вице-президента Федерации тенниса России, спортсмен не сможет вернуться на прежний уровень

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа россиянина Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате является долгожданной, но он вряд ли сможет вновь бороться за титул на турнирах Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Читайте также

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Алма-Ате

Ранее 29-летний Медведев обыграл в финале турнира в Алма-Ате француза Корентена Муте со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Для него это первый титул с мая 2023 года, когда он победил на "Мастерсе" в Риме.

"Даниил завоевал титул, который, наверное, многие ждали. Включая его самого. Два года ничего не было и вот победа - это очень приятно, - сказал Кафельников. - Я лично не очень верю, что он сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы в турнирах Большого шлема. Маловероятно это".

Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.