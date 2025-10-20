Король Марокко поздравил сборную с победой на молодежном ЧМ по футболу

В финале марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной Марокко © AP Photo/ Matias Delacroix

РАБАТ, 20 октября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное послание членам национальной молодежной сборной по футболу по случаю победы на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который прошел в Чили. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче.

Монарх отметил, что "с огромной радостью и большой гордостью" следил за выступлением сборной, увенчавшимся заслуженной победой на чемпионате мира среди молодежных команд.

"Мы приветствуем этот спортивный подвиг, ставший результатом вашей высокой уверенности в себе, вашей непоколебимой веры в свой потенциал и талант, духа сплоченности и гармонии, которые вы продемонстрировали, а также вашей превосходной профессиональной игры на этом чемпионате мира", - подчеркнул Мухаммед VI.

"Вы не только порадовали и принесли радость страстным футбольным болельщикам, но и наполнили радостью нас и весь марокканский народ", - отметил он. По словам короля, "члены национальной сборной убедительно продемонстрировали, что их любимая родина обладает потенциалом и молодыми талантами, способными благодаря приобретенным навыкам преодолевать трудности и создавать сенсации".

Сборная Марокко впервые в истории стала чемпионом мира среди молодежных команд.