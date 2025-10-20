Гарт ожидает решения по допуску саночников к отбору на Олимпиаду в этом году

Ранее Федерация санного спорта России подала апелляцию в CAS, обжаловав запрет на участие в соревнованиях

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) ожидает получить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на продление отстранения российских спортсменов в этом году. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу AIN для нейтральных российских спортсменов. 14 июля Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих саночников.

"Нашу апелляцию рассматривает Спортивный арбитражный суд. Предположительно, заседание пройдет в октябре, надеюсь, что ничего не изменится, - сказала Гарт. - Мы рассчитываем получить решение в этом году, в ближайшее время. Все случаи индивидуальные, не могу сказать, как пройдет, но надеемся на лучшее".

В понедельник министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Он отметил, что аналогичная апелляция была подана на решение FIL.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов. Первый этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 5 по 7 декабря в австрийском Иглсе. В конце октября - начале ноября саночники получат возможность опробовать построенную в Кортина-д'Ампеццо олимпийскую санно-бобслейную трассу.