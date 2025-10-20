Мудранов оценил перспективы российских дзюдоистов на следующей Олимпиаде

По мнению олимпийского чемпиона, спортсмены могут завоевать не менее трех золотых медалей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо имеет хорошие шансы завоевать минимум три золотые медали на Олимпийских играх - 2028 в Лос-Анджелесе и повторить рекорд Игр 2012 года в Лондоне, суммарно дзюдоисты завоюют минимум пять наград. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по дзюдо 2016 года Беслан Мудранов.

На Играх-2012 российские дзюдоисты завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду, что является лучшим результатом за всю историю выступлений сборных СССР и России по дзюдо на Олимпийских играх.

"Наша молодежь не просто сможет заменить наше поколение без потери качества, я считаю, что они намного сильнее сейчас, команда, которая есть на сегодняшний день и которая выступает на международном уровне, очень сильная. Если все будут в форме и хорошо подойдут к Олимпиаде, то ребята завоюют минимум три золота и повторят рекорд Лондона, в общем я думаю, что минимум пять медалей должно быть. Команда у нас очень опытная и устойчивая, и психологически, и технически, и физически она подготовлена", - сказал собеседник агентства.

Мудранов отметил, что атмосфера Олимпийских игр отличается от атмосферы чемпионатов мира и Европы и некоторые спортсмены могут не справиться с этим психологически.

Последний раз сборная России по дзюдо участвовала в Олимпийских играх в 2021 году в Токио в нейтральном статусе и завоевала три бронзовые медали. На Олимпиаду-2024 в Париже Международный олимпийский комитет допустил четырех российских дзюдоистов, однако президиум Федерации дзюдо России посчитал условия допуска унизительными и принял решение не отправлять спортсменов на Игры.