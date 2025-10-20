В Югре в теплую погоду подготовят трассу для вкатки ведущих биатлонистов РФ

В Ханты-Мансийске прогнозируется плюсовая температура с 20 по 26 октября

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 октября. /ТАСС/. Трасса для вкатки ведущих лыжников и биатлонистов из сборных команд России, Казахстана и Белоруссии в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко будет подготовлена штатно при плюсовой температуре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Юграмегаспорт".

В Ханты-Мансийске ожидается теплая погода для конца октября: с 20 по 26 октября днем прогнозируется температура воздуха до плюс трех-четырех градусов Цельсия.

"При плюсовой температуре работы не приостановим. Асфальт холодный, поэтому изменения погоды нас не пугают. По графику большая часть команд начнет тренировки с 24 октября, а на сегодняшний день готово 1,5 км трассы. К 27 октября все работы завершим полностью", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, приезд в Ханты-Мансийск Виктории Метеля, Елизаветы Каплиной, Анастасии и Карима Халили ожидается 28 октября, Александра Большунова - 29 октября, Ирины Казакевич и Наталии Шевченко - 9 ноября, Эдуарда Латыпова, Виктории Сливко, Александра Логинова и Даниила Серохвостова - 12 ноября. Всего ожидается приезд 33 команд.

Ранее ТАСС в пресс-службе "Юграмегаспорт" сообщали, что в том году для вкатки спортсменов планируется подготовить трассу протяженность 5 км и шириной 6 м с учетом мнения представителей сборных команд, чтобы им было удобно и комфортно на ней тренироваться. В 2024 году для подготовки трасс было заготовлено рекордное количество снега - 40 тыс. кубометров, что позволило подготовить комфортные лыжные трассы с учетом рекомендаций и пожеланий главных тренеров сборных Югры и России по лыжным гонкам и биатлону протяженностью порядка 8 км. При этом, как сообщали ТАСС в "Юграмегаспорт", протяженность и перепады высот в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко создают объективно лучшие условия в стране, что отмечается всеми их пользователями.

Кроме тренировок, спортсменов ждет и традиционный турнир - межрегиональное соревнование по лыжным гонкам "Югория. Первый снег". Гонки пройдут 9 и 10 ноября в Ханты-Мансийске в центре зимних видов спорта им. Александра Филипенко. Так, 8 ноября планируется официальная тренировка, 9 ноября пройдет спринт классическим стилем, а 10 ноября - гонка свободным стилем на 5 км.