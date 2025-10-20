Дегтярев: Россия показала 96,7% соответствия конвенции по борьбе с допингом

По словам министра спорта РФ, это один из лучших показателей среди стран-участниц

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия показала 96,7% полного соответствия положениям Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, что является одним из лучших результатов среди стран-участниц. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"В Париже во главе российской делегации принимаю участие в работе 10-й сессии конференции Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. В этом году конференция собрала представителей более 35 стран, выступил на церемонии открытия сессии. Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин: "Россия была и остается сторонницей честного и чистого спорта, здоровье атлетов должно быть защищено". Эти слова отражают наш подход, в котором спорт должен быть примером уважения, доверия и справедливой борьбы", - написал Дегтярев.

"За последние годы Россия сделала серьезные шаги в развитии национальной антидопинговой системы. Модернизировано законодательство, обеспечена полная независимость Российского антидопингового агентства, ведется системная работа по обучению спортсменов, тренеров и спортивного персонала. Россия подтверждает приверженность целям Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и продолжает работу по обеспечению равных условий для всех спортсменов, борьба с допингом - стратегический приоритет и важная часть государственной политики в сфере спорта. По итогам отчетности Россия показала 96,7% полного соответствия положениям конвенции - один из лучших результатов среди стран-участниц. Мы ценим вклад всех стран-участниц в поддержку честного спорта и уверены, что дальнейшее развитие конвенции укрепит доверие к спорту во всем мире", - добавил министр.

Также Дегтярев заявил, что на полях конференции пообщался с генеральным секретарем конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Марселином Далли, генеральным директором Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, Анджелой Мартинс из комиссии Африканского союза.