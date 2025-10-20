Квартальнову вручен перстень члена Зала славы отечественного хоккея

Тренер минского "Динамо" был введен в Зал славы в июне 2025 года в категории "игроки", но не смог присутствовать на церемонии

Главный тренер "Динамо" (Минск) Дмитрий Квартальнов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главному тренеру сборной Белоруссии и минского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Дмитрию Квартальнову вручили перстень члена Зала славы отечественного хоккея. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Квартальнов был введен в Зал славы в июне 2025 года в категории "игроки", но из-за насыщенного графика не смог присутствовать на церемонии, проходившей на федеральной территории "Сириус".

"Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России за высокую оценку моего труда. Для меня это огромная честь. Продолжать работать на благо хоккея - моя главная цель, и надеюсь, что у меня будет возможность трудиться еще долгое время. Огромное спасибо за это признание", - сказал Квартальнов.

Квартальнову 59 лет. В составе сборной СССР он стал чемпионом мира 1989 года и бронзовым призером мирового первенства 1991 года. На клубном уровне - серебряный (1989) и бронзовый (1990) призер чемпионатов СССР в составе воскресенского "Химика", а также лучший бомбардир чемпионата СССР 1990 года. Он привел московский ЦСКА к титулу чемпионов России в 2015 году и серебру национального первенства в 2016-м, а казанский "Ак Барс" - к серебряным (2020) и бронзовым (2021) медалям чемпионата страны. В этом сезоне Квартальнов стал шестым тренером в истории отечественного клубного хоккея, преодолевшим отметку в 600 побед.

Зал славы отечественного хоккея был учрежден ФХР 21 января 2004 года. Он был создан в целях увековечения памяти людей, внесших значительный вклад в развитие этого вида спорта в России и дальнейшей популяризации отечественного хоккея. В него включают игроков, тренеров, функционеров, судей и журналистов, оставивших значимый след в истории отечественного хоккея.