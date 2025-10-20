Апелляционный комитет IBSF отклонил запрос о немедленном допуске россиян

Ранее Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях

Алексей Стульнев и Илья Малых © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС, 20 октября. Апелляционный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске спортсменов страны к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

"19 октября 2025 года Апелляционный трибунал IBSF постановил частично отменить запрет на участие российских спортсменов в мероприятиях IBSF, утвержденный конгрессом IBSF 2022 года. Трибунал постановил, что данное распоряжение подлежит исполнению только в той мере, в какой оно запрещает участие спортсменов, не соответствующих правилам Международного олимпийского комитета для индивидуальных нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2026 года. Кроме того, Апелляционный трибунал IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске ее спортсменов к участию в любых соревнованиях IBSF. Исполнительный комитет IBSF проведет заседание завтра, 21 октября, для анализа распоряжения и обсуждения дальнейших шагов", - говорится в заявлении IBSF.

12 сентября в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают квоты от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные лицензии.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.