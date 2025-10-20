Команда "Россия" стала победителем чемпионата Евразии по рыболовному спорту

Соревнования прошли на базе спортивного комплекса "Кужора" в станице Кужорской Майкопского района Республики Адыгея

Алексей и Сергей Артюхины © Федерация рыболовного спорта России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Команда "Россия" стала победителем чемпионата Евразии по рыболовному спорту. Об этом ТАСС сообщили в Федерации рыболовного спорта России.

Соревнования прошли с 14 по 19 октября на базе спортивного комплекса "Кужора" в станице Кужорской Майкопского района Республики Адыгея.

"Этот чемпионат стал больше чем просто соревнованием. Искренняя благодарность всем спортсменам, тренерам, организаторам, судьям и, конечно, нашим преданным болельщикам. Ваша поддержка - главный двигатель развития рыболовного спорта", - сказал президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров.

Команда "Россия" показала результат 452,7 кг. Второе место заняла сборная Белоруссии (383,84 кг), третьей стала команда Казахстана (347,84 кг).

По личным достижениям самым крупным уловом отличились Вадим Гасанов и Руслан Брызгунов (команда "Россия") - карп весом 11,21 кг. В личном зачете победили Сергей и Алексей Артюхины (47 рыб, 180,18 кг).