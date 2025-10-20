Теннисистка Рахимова не сумела выйти во второй круг турнира в Гуанчжоу

Россиянка уступила китаянке Ван Яфань в первом круге

Камилла Рахимова © Александр Демьянчук/ ТАСС

ШАНХАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Россиянка Камилла Рахимова уступила китаянке Ван Яфань в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Гуанчжоу.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу китаянки, которая получила специальное приглашение от организаторов турнира (wild card). Рахимова выступала без номера посева. В следующем круге Ван Яфань сыграет с победительницей встречи между испанкой Джессикой Бусас Манейро и представительницей Новой Зеландии Лулу Сун.

Рахимовой 24 года, она располагается на 60-й позиции мирового рейтинга. В ее активе нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше третьего круга.

Ван Яфань 31 год, она занимает 331-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки один титул под эгидой организации.

Турнир в Гуанчжоу относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 26 октября. Действующей победительницей турнира является представительница Сербии Ольга Данилович.