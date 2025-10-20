Американский шахматист Народицкий умер в возрасте 29 лет

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий умер на 30-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Причины смерти не сообщаются.

"Ушел из жизни гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом. FIDE выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Дэниэла", - говорится в сообщении федерации.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.