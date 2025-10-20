"Спорт-Экспресс": "Спартак" принял решение уволить Станковича

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао занимается поиском нового наставника

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 20 октября. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" приняло решение уволить с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао занимается поиском нового главного тренера. 19 октября газета Marca сообщила, что новым наставником "Спартака" может стать испанец Луис Гарсия. 13 октября портал TPK News сообщил, что Станкович является фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Сербии.

Станкович возглавляет "Спартак" с начала сезона-2024/25 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками по итогам 12 туров. 21 октября "Спартак" на выезде сыграет заключительный матч группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против махачкалинское "Динамо", ранее красно-белые обеспечили себе выход в плей-офф "пути РПЛ".