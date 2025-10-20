ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3

Редакция сайта ТАСС

Денис Гурьянов (ЦСКА) и Закари Фукале ("Динамо") © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 5:3 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Бучельников (3-я минута), Джереми Рой (12), Прохор Полтапов (25), Даниэль Спронг (45 и 60). У "Динамо" отличились Никита Пышкайло (2), Сэм Энэс (52), Станислав Галиев (55).

Спронг пропустил два выездных матча против ярославского "Локомотива" (1:4) и нижегородского "Торпедо" (1:0). Как сообщал "Спорт-экспресс", главный тренер армейцев Игорь Никитин лично принял решение временно отстранить Спронга от тренировок с командой.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, красно-синие набрали 18 очков в 17 матчах. "Динамо" идет на пятом месте Запада с 19 очками после пяти встреч. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с петербургским СКА 22 октября, "Динамо" в этот же день проведет гостевую встречу с тольяттинской "Ладой".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 18 10 1 1 1 1 0 4 58-37 26 2 "Торпедо" 19 7 3 0 0 1 0 8 51-54 21 3 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 4 "Северсталь" 16 9 0 1 0 0 0 6 45-35 20 5 "Динамо" Мн 16 6 1 1 1 2 0 5 48-40 19 6 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 7 "Динамо" М 16 3 1 5 1 0 0 6 46-46 19 8 ЦСКА 17 8 0 0 2 0 0 7 47-48 18 9 СКА 16 5 1 0 1 3 0 6 42-45 16 10 "Лада" 17 4 0 0 1 1 0 11 33-67 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10