ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 5:3 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Бучельников (3-я минута), Джереми Рой (12), Прохор Полтапов (25), Даниэль Спронг (45 и 60). У "Динамо" отличились Никита Пышкайло (2), Сэм Энэс (52), Станислав Галиев (55).
Спронг пропустил два выездных матча против ярославского "Локомотива" (1:4) и нижегородского "Торпедо" (1:0). Как сообщал "Спорт-экспресс", главный тренер армейцев Игорь Никитин лично принял решение временно отстранить Спронга от тренировок с командой.
ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, красно-синие набрали 18 очков в 17 матчах. "Динамо" идет на пятом месте Запада с 19 очками после пяти встреч. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с петербургским СКА 22 октября, "Динамо" в этот же день проведет гостевую встречу с тольяттинской "Ладой".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|18
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|58-37
|26
|2
|"Торпедо"
|19
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|51-54
|21
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|4
|"Северсталь"
|16
|9
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|45-35
|20
|5
|"Динамо" Мн
|16
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|5
|48-40
|19
|6
|"Спартак"
|16
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|49-49
|19
|7
|"Динамо" М
|16
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|46-46
|19
|8
|ЦСКА
|17
|8
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|47-48
|18
|9
|СКА
|16
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|6
|42-45
|16
|10
|"Лада"
|17
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|11
|33-67
|10
|11
|"Сочи"
|14
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|30-43
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|17
|11
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|72-47
|28
|2
|"Авангард"
|17
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|63-46
|24
|3
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|4
|"Ак Барс"
|17
|10
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|49-45
|23
|5
|"Трактор"
|17
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|50-55
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|13
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|35-34
|15
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|15
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|32-49
|8