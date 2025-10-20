Реклама на ТАСС
ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
19:04

Денис Гурьянов (ЦСКА) и Закари Фукале ("Динамо")

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 5:3 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Бучельников (3-я минута), Джереми Рой (12), Прохор Полтапов (25), Даниэль Спронг (45 и 60). У "Динамо" отличились Никита Пышкайло (2), Сэм Энэс (52), Станислав Галиев (55).

Спронг пропустил два выездных матча против ярославского "Локомотива" (1:4) и нижегородского "Торпедо" (1:0). Как сообщал "Спорт-экспресс", главный тренер армейцев Игорь Никитин лично принял решение временно отстранить Спронга от тренировок с командой.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, красно-синие набрали 18 очков в 17 матчах. "Динамо" идет на пятом месте Запада с 19 очками после пяти встреч. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с петербургским СКА 22 октября, "Динамо" в этот же день проведет гостевую встречу с тольяттинской "Ладой".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"181011110458-3726
2"Торпедо"19730010851-5421
3"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
4"Северсталь"16901000645-3520
5"Динамо" Мн16611120548-4019
6"Спартак"16602120549-4919
7"Динамо" М16315100646-4619
8ЦСКА17800200747-4818
9СКА16510130642-4516
10"Лада"174001101133-6710
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"171111110272-4728
2"Авангард"17921000563-4624
3"Автомобилист"19821020654-4324
4"Ак Барс"171001100549-4523
5"Трактор"17620220550-5520
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"152101101032-498

  

