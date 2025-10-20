Овечкин не принял участия в тренировке "Вашингтона"
Редакция сайта ТАСС
20:17
ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не принял участия в тренировке команды в понедельник. Об этом сообщил журналист Том Гулитти.
Отмечается, что в тренировке также не приняли участия американский защитник клуба Джон Карлсон и канадский нападающий Том Уилсон.
В текущем сезоне Овечкин в шести играх забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. В апреле он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах (895), сейчас на счету россиянина 898 голов.