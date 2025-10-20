Никитин рассказал, почему в ЦСКА решили поменять капитана команды

В матче с минским "Динамо" вместо Никиты Нестерова капитаном был Павел Карнаухов

Нападающий ЦСКА Никита Нестеров © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Тренеры ЦСКА решили назначить капитаном команды хоккеиста Павла Карнаухова вместо Никиты Нестерова, чтобы снять с того такой груз ответственности в психологическом плане. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги ЦСКА обыграл минское "Динамо" со счетом 5:3. Нестеров, который ранее был капитаном команды, в игре был ассистентом Карнаухова.

"Решили поменять капитана и снять этот груз с Нестерова, чтобы дать ему глоток воздуха. Это часть работы, я бы не стал заострять на этом внимание, - сказал Никитин. - У меня была такая история ранее с Александром Свитовым. Нам необходимо освежить команду, у которой не все получается".

Нестеров в 17 матчах отдал только три голевые передачи, среди защитников он имеет показатель полезности "-12".