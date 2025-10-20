Хачанов не сумел выйти во второй круг теннисного турнира в Вене

Россиянин уступил в первом круге нидерландцу Таллону Грикспуру

Редакция сайта ТАСС

Карен Хачанов © Sarah Stier/ Getty Images

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов уступил нидерландцу Таллону Грикспуру в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Грикспура, не имеющего номера посева на турнире. Хачанов был посеян под пятым номером. Во втором круге Грикспур сыграет с американцем Брендоном Накашимой.

29-летний Хачанов занимает 13-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований в текущем году составит $2,7 млн. В прошлом году победителем турнира стал британец Джек Дрейпер, победивший в финале Хачанова. Единственным россиянином, выигрывавшим турнир, был Даниил Медведев, победивший в 2022 году.