Панарин обошел Ковальчука по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" забросил шайбу в домашнем матче с "Миннесотой"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин обошел олимпийского чемпиона и победителя чемпионата мира Илью Ковальчука в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин забросил шайбу в домашнем матче с "Миннесотой" и довел число очков в регулярных чемпионатах НХЛ до 877 (304 гола + 573 результативные передачи). Он вышел на чистое восьмое место по этому показателю среди российских игроков. В активе Ковальчука 876 очков (443+433).

На седьмой позиции располагается двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Олимпийских игр и чемпионата мира Павел Дацюк (918; 314+604). Рекордсменом является лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (1 627; 898+729).