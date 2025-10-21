Шнайдер обыграла украинку Ястремскую на старте теннисного турнира в Токио

Редакция сайта ТАСС

© Wang He/ Getty Images

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер победила украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под седьмым номером. Во втором круге она сыграет против соотечественницы Анны Калинской.

Шнайдер 21 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Ястремской 25 лет, она располагается на 28-й позиции мирового рейтинга. Украинка выиграла три титула WTA. Лучший результат на турнирах Большого шлема теннисистка показала на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году, сумев пробиться в полуфинал.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 26 октября. Действующей победительницей турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.