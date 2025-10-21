Капризов отметился редким достижением в истории "Миннесоты"

Форвард в третий раз достиг отметки в 10 очков за семь и менее матчей со старта чемпионата

Редакция сайта ТАСС

Нападающие "Миннесоты" Райан Хартман и Кирилл Капризов © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов стал первым игроком в истории клуба, сумевшим достичь отметки в 10 набранных очков за семь или меньше матчей со старта регулярного чемпионата в трех сезонах.

Капризов поразил ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:1). После семи встреч в его активе 10 очков (5 шайб + 5 передач). Ранее российский форвард добивался подобного достижения в сезонах-2024/25 (6 матчей) и 2022/23 (7 матчей).

Капризов делит пятое место в списке лучших бомбардиров сезона, лидерство удерживает американский форвард "Вегаса" Джек Айкел, набравший 16 очков (6+10) в 6 матчах. В сентябре Карпзиов подписал новый восьмилетний контракт с клубом на общую сумму $136 млн, став рекордсменом лиги по сумме соглашения и среднегодовой зарплате.